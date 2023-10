Trombetti: “I tweet di ADL? Ha capito che deve colmare il vuoto lasciato da Giuntoli”

Guido Trombetti, accademico e matematico, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Guido Trombetti, accademico e matematico, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Secondo me da due incontri a questa parte è rifiorita la condizione atletica. E quando c'è la forma atletica viene fuori quello squadrone che è il Napoli che è forte di suo. E quest'anno, per me, lotterà con Juve, Inter e Milan fino all'ultima giornata. Per me le statistiche non significano nulla. Quando diciamo che Ancelotti da avversario ha battuto il Napoli 9 volte su 12 dovremmo anche dire che lo ha fatto con squadre molto più forti del Napoli. Io credo che sarà la classica partita da tripla che conterà molto poco ai fini del passaggio del turno. Quando giocatori come Kvara, Osimhen, Zelinski e Lobotka giocano e sono in forma, allora diventa difficile per tutti. Ecco perché dico che potrebbe succedere di tutto. Ancelotti è troppo astuto per pensare di venire a Napoli a fare una passeggiata.

I tweet di De Laurentiis? Per me lui, il presidente, ha capito che tra squadra e società non ci può essere il vuoto pneumatico. E, mancando Giuntoli, ha capito che quel vuoto lo deve colmare lui, De Laurentiis. Bene fa quindi ad accompagnare la squadra, fisicamente e con le dichiarazioni”.