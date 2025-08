Trombetti: “Lang e Neres non garantiscono tanti gol, serve un altro esterno”

Il professor Guido Trombetti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo consueto editoriale ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: ”Il calcio è lo sport degli eccessi. Fino a pochi giorni fa, di fatto, sembrava che il Napoli avesse messo su uno squadrone in grado di stracciare il campionato e andare avanti più possibile in Champions. Il Napoli, invece, ha comprato un giocatore forte (anche se un po’ più avanti con l’età) e buoni calciatori che, però, devono ancora dimostrare le loro qualità. Beukema è un buon giocatore, non so quanto sia buono a difendere, ma non ha mai giocato con la sua Nazionale. Questo entusiasmo è finito dopo il ko con il Brest, ma ci vuole pazienza a causa dei grandi carichi di lavoro di Conte. Abbiamo preso due gol in ripartenza: questo è un brutto segnale, ma Conte sicuramente ci lavorerà.

Bisogna aspettare il rientro di Buongiorno, che non riesce ad uscire da una serie di infortuni. Ci sono state critiche ingiuste, lo stesso Milinkovic-Savic non ha colpe sui gol. Lang è riuscito a fare un dribbling, ma bisogna aspettare. Va completata la campagna acquisti, visto che bisogna fare 15-20 gol in più rispetto all’anno scorso e Lang e Neres non sembrano in grado di darli. Abbiamo perso Ndoye e abbiamo fatto lo stesso errore di Garnacho, ovvero aspettare un giocatore due mesi e poi non prenderlo. Questo è un po’ il difetto di Manna, che è un bravissimo dirigente, ma non riesce a capire quando bisogna lasciare andare via una trattativa. Il Napoli deve prendere un attaccante esterno, Olivera e Spinazzola non garantiscono una continuità difensiva. Su Zanoli bisogna prendere una decisione. Il tempo c’è, anche perché i prezzi dei cartellini si abbassano con il passar del tempo. Non sono contento di quello che ho visto con il Brest, ma ho fiducia: bisogna aspettare. Il Napoli può rivincere lo scudetto, ma avverrà con fatica. Bisogna avere pazienza”.