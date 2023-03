Trombetti: "Performance straordinaria di ADL, questo campionato è tutto merito suo"

"Stadio silente vergognoso? Una cosa triste. Ultimamente sono stato a Francoforte".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Mi sembra inopportuna qualsiasi forma di polemica dopo la sconfitta contro la Lazio della quale, francamente, non saprei come dare responsabilità a Spalletti. Purtroppo, i giocatori del Napoli hanno giocato male tutti. Sarri è venuto a Napoli a giocare con intelligenza, non con un catenaccio, non lo saprebbe fare. La partita è stata decisa da un episodio.

De Laurentiis al convegno? Si è preso la scena, ha fatto una performance straordinaria, con il suo solito linguaggio colorito – a volte urticante – non c’è un passaggio che trovo sbagliato. Questo campionato è tutto merito di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti li ha scelti lui.