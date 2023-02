Turci: "Meret è un valore aggiunto per il Napoli, così come Maignan l'anno scorso per il Milan"

"È una questione di carisma: uno come Buffon condizionava i compagni e gli avversari solo con la sua presenza".

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Luigi Turci, ex portiere ed ex preparatore dei portieri della Cremonese: "Non mi aspetto altri scherzetti dalla Cremonese, il Napoli non lascerà briciole a nessuno in campionato. Quello che è successo in Coppa Italia è stato un episodio dovuto anche all'abbassamento della tensione da parte degli azzurri, che sono stati anche sfortunati ai rigori. La Cremo gioca più libera e rilassata in coppa, per questo in campionato poi soffre e gioca all'opposto.