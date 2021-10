Turci: "Meret sfortunato, ma giù il cappello per Ospina! Si è fatto trovare pronto"

Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Cambiare poco può aiutare. Il Milan ha cambiato il portiere e preso Calhanoglu e Giroud, ma l’assetto è rimasto inalterato. Al Napoli tutta la rosa è stata confermata in blocco tranne per l’arrivo di Anguissa ed è arrivato un allenatore esperto come Spalleti. Queste due cose ha fatto si che il Napoli esplodesse e che il Milan continuasse sulla strada intrapresa l’anno scorso.

Spalletti più voglioso dopo i due anni di inattività? Quando un allenatore inizia un nuovo percorso i dubbi ci sono, ma poi i risultati li levano e fanno di un tecnico un vincente. A Luciano faccio i complimenti, perché Napoli non è una piazza facile da gestire, lui sta mantenendo un ottimo equilibrio. Per i due anni di inattività Spalletti è stato molto intelligente, si sarà aggiornato ed avrà maturato una convinzione maggiore nei suoi mezzi. Il mix della qualità della squadra e del suo lavoro ha portato il Napoli ad essere protagonista del campionato.

Meret? Ho sempre detto che non mi auguravo di essere nei panni di Spalletti nel decidere tra lui ed Ospina. Bisogna togliersi il cappello davanti al colombiano che si è fatto trovare pronto. E’ totalmente dedito alla causa, come ha dimostrato quando è tornato dal Sud America prima della sfida con la Juve. E’ chiaro che poi c’è stata una componente di sfortuna da parte di Alex con l’infortunio di Genova che ha dato una chance ad Ospina”.