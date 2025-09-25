TuttoJuve, Pavan punge Conte: “Fa il furbo! Il Napoli è la favorita per lo scudetto”

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha commentato la situazione in Serie A, lanciando una frecciatina al tecnico del Napoli Antonio Conte dopo le sue recenti dichiarazioni al termine della gara contro il Pisa: “Conte sta facendo un po’ il furbo. Non so se oggi ci sia una squadra più attrezzata del Napoli, forse solo l’Inter, ma è già a sei punti di distanza.

I partenopei, nonostante qualche infortunio, possono contare su una rosa profonda: hanno due squadre praticamente, con riserve pagate anche 40 milioni di euro e un centrocampo davvero fortissimo. Per me, il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto”.