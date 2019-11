Tv Luna, Alvino: "Un'impresa contro chi pronosticava imbarcate ed esonero"

Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino esalta così la notte del Napoli di Anfield: "E' riduttivo parlare di risultato positivo, il Napoli ha giocato applicando i dettami dell'allenatore, ha giocato da uomini veri contro i campioni d'Europa e ieri invece sentivo solo il termine 'imbarcata' in ogni analisi giornalistica. Questo pareggio pesa tantissimo, di imbarcate non se ne sono viste... contro la squadra più forte d'Europa che le ha vinte tutte in casa fino a questa gara. Questa è un'impresa, che piaccia o no alle cassandre che ipotizzavano la fine dell'esperienza di Ancelotti a Napoli".