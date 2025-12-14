Udinese, Davis a Dazn: "Alzo l'asticella, oggi possiamo fare qualcosa d'importante"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:39Le Interviste
di Antonio Noto

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "Non sono soddisfatto del tutto di questo inizio di stagione, con l’andamento non costante. Alzo l’asticella per me stesso. Zaniolo? Mi aiuta a migliorare il mio rendimento. Anche oggi col Napoli possiamo cercare di fare qualcosa di importante".

