Udinese, Marino su Pafundi: "Mi ricorda Baggio, in molti hanno tentato di portarlo via"

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport di Simone Pafundi.

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport di Simone Pafundi, gioiello dell'Udinese in campo in Nazionale a 16 anni: "A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma il talento che ha porta a farli. Io ho provato la sensazione di rivedere il Baggio che avevo visto giovane nel Vicenza. Come ragazzo è molto maturo, fa parte della prima squadra dall’anno scorso, anche se poi gioca con la Primavera per fare i 90 minuti ogni settimana. E’ semplice, intelligente ed educatissimo. Complimenti ai genitori.