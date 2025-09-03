Udinese, Nani difende Lucca: "Dategli tempo, Napoli ha fatto buona operazione"

Date tempo a Lucca. Questo il pensiero di GianLuca Nani, uomo mercato di Udinese e Watford, intervistato da TuttoMercatoWeb.com per la rubrica “A tu per tu”: “Zaniolo? Da lui ci aspettiamo tanto. Non è stata un’operazione semplice. Il Galatasaray non voleva farlo andare via. Con un po’ di volontà siamo riusciti a convincere il club a lasciarlo andare. Poi sono arrivati Nunziante, Bertola e Zanoli. Tutti - spiega Nani - giovani talenti, italiani".

Lucca a Napoli dà l'idea, ancora, di non ingranare...

“Bisogna dargli tempo. È stato catapultato in una grande squadra. Non ho dubbi che farà molto bene. Sono convinto che il Napoli abbia fatto una buonissima operazione. E il ragazzo dimostrerà il suo valore".