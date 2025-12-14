Udinese, Runjaic a Dazn: "Napoli grande squadra, oggi dovremo essere perfetti"

Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, nel pre-partita della sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che il Napoli è una grande squadra e sono campioni d'Italia, sono primi in classifica. Sappiamo a che livello siamo, abbiamo bisogno di migliorare e giocare una partita perfetta oggi"

Quanto le dispiace per l'occasione persa contro il Genoa? "Prima di tutto dobbiamo continuare il nostro processo e migliorare. L'importante non è la classifica, non importa contro chi giochiamo. L'importante è il percorso di questa squadra".