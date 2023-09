Udinese, Samardzic sulla rete della bandiera: "Un buon gol, ma quando non vinci non serve"

"Dobbiamo essere più concentrati negli ultimi 30 metri, perché arriviamo lì e calciamo in portaì ma manca sempre la rete".

© foto di www.imagephotoagency.it

Autore di un gol bellissimo quanto inutile, il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic ha così commentato la sconfitta rimediata questa sera al Maradona. Sul campo del Napoli, la squadra friulana ha perso 4-1: "Non è bello segnare se non si vince. Il gol era un buon gol, ma quando non vinci non serve. Dobbiamo essere più concentrati negli ultimi 30 metri, perché arriviamo lì e calciamo in portaì ma manca sempre la rete".

Poi sulla prossima partita: "Dobbiamo rimanere uniti e lavorare per vincere in casa nostra contro il Genoa, questa è la cosa più importante. Io sono molto contento di essere qui con questa squadra, siamo come una famiglia e arriveranno momenti migliori”.