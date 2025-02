Udinese, Sava: "La chiave è stata la fiducia, pensavamo di poter far punti giocando bene"

Razvan Sava, portiere dell'Udinese, ha parlato al termine della partita di ieri sera pareggiata 1-1 sul campo del Napoli. Di seguito le dichiarazioni dell'estremo difensore rumeno riportate dai canali ufficiali del club bianconero.

Ha detto Sava dopo l'1-1 di Napoli-Udinese: "La chiave della nostra prestazione è la fiducia, che abbiamo in noi e che ci dà il mister. Siamo un gruppo unito e cerchiamo sempre di migliorare. Non vi posso dire però come l'abbiamo preparata, quello resta fra noi. L'aspetto migliore è stata la grinta e la voglia di fare almeno un punto. Abbiamo attaccato e difeso bene, è stata una bella partita, siamo contenti di tornare a casa con un punto. Questo pareggio ci dà tanta fiducia. Abbiamo voglia di vincere e di giocarcele tutte fino alla fine".