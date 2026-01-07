Ugolini: "Con Raspadori in rosa, non sarebbe mai arrivato Hojlund"
"Il Napoli con Raspadori in rosa non avrebbe mai preso Hojlund". Lo ha detto Massimo Ugolini giornalista di Sky Sport a Canale 8: "Non avrebbero messo 45 più 5 sul piatto avendo già Raspadori. Parlo di una questione di ruolo, ma anche di investimento. Erano comunque arrivati i 26 di Raspadori che sono stati investiti su Hojlund e si è rinunciato al terzino destro".
Raspadori, adesso, è stato convocato dall'Atletico per la Supercoppa in Arabia. Il giocatore piace a Roma e Lazio, era stato accostato di nuovo anche al Napoli, ma al momento non parte e comunque la tempistica sarà, nel caso, lunga. Di sicuro, Raspadori si aspettava di giocare di più in Spagna. Aveva lasciato Napoli proprio per avere più spazio. Cosa che al momento in Liga con Simeone non è avvenuta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro