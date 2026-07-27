Ugolini: "Mercato a fine agosto? Due anni fa arrivarono i colpi scudetto"

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Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato che riguardano gli azzurri: "Per Lukaku la situazione è definitiva alla luce di quanto detto da Manna ma anche dal suo procuratore. Io non vedo grandi spiragli all'orizzonte per la sua permanenza. Il problema è capire poi se il Napoli vorrà o meno puntare su Lucca con ancora 21 milioni in ammortamento. Insomma la questione è spinosa ma Manna è bravo e sveglio.

Il Napoli difficilmente si è fatto trovare impreparato. Il tempo può aiutare, il mercato durerà ancora più di un mese. Due anni fa arrivarono quasi tutti a fine mercato e furono decisivi per lo scudetto. Quindi non mi preoccuperei sulle tempistiche".