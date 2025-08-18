Ulivieri: "A Coverciano mostro sempre il 2T del Bologna contro il Napoli"

Renzo Ulivieri, ex tecnico del Bologna e oggi presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, è intervenuto a La Repubblica edizione Bologna in vista della gara d'esordio in Serie A dei felsinei: "Fanno parte del gioco in questa fase della stagione. Non tutti i giocatori hanno lo stesso livello di risposta durante la preparazione estiva, alcuni tendono a non sovraccaricare per non arrivare alla prima partita spappolati. Ci sta tutto, a metà agosto".

Italiano ha parlato di calciatori che hanno staccato la spina dopo la Coppa Italia.

"E ci può stare pure questo. Anzi, è quasi certo che avvenga, dopo una grande vittoria. Il Bologna ha festeggiato molto, e lo si è notato nel finale di campionato. Ma è anche la squadra che ha saputo fare cose straordinarie. A Coverciano faccio vedere sempre il secondo tempo col Napoli, un esempio di come si possa riuscire a non concedere nulla anche a una grande squadra, com’è poi successo anche nella finale di Coppa col Milan. Ma senza questo tipo di approccio è più facile arrivare secondi sulla palla".

Cosa dice la sua esperienza?

"A volte è meglio bastonare un po’ quando le cose vanno bene e lasciare correre quando tira brutta aria. Lo dico a livello generale, ma cito il mio caso a Bologna. Quando arrivai, in serie C, dissi esplicitamente che ero arrivato in una piazza di serie C, per guidare una squadra di C e aggiunsi anche “con giornalisti di serie C”. Gianfranco Civolani si arrabbiò tantissimo e puntualizzò che io sarò pure stato di C, ma lui restava un cronista di Serie A".