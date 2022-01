Ulivieri avverte il Napoli: "Sarà dura a Bologna, deve delle risposte ai tifosi"

Renzo Ulivieri, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Napoli-Fiorentina, del calo offensivo degli azzurri e del prossimo match contro il Bologna: “Il Napoli ha gestito malissimo la ripresa, l’intenzione dell’allenatore era quella di dare la svolta a questa squadra con le sostituzioni, è evidente che questa svolta non ci sia stata. Talvolta succede che vada così, per mille ragioni che conosce l’allenatore.”

“Secondo me c’è un calo di prestazioni individuali che riguarda soprattutto il reparto offensivo, e questo provoca questo risultato. Credo sia solo un evento temporaneo, ma temporaneo può voler dire anche un paio di mesi. Questa squadra, piano piano, ritrovando i titolari e la condizione al massimo credo che ritroverà anche le prestazioni offensive, perché una squadra così talentuosa non può perdere lucidità per sempre.”

“Anche il Bologna dovrà dare delle risposte quindi è una partita non facile per il Napoli. Il Bologna è andata a Cagliari con pochi allenamenti ed ha fatto comunque una buonissima partita, andando in vantaggio e resistendo più possibile dal punto di vista fisico, sarà una sfida tosta per il Napoli".