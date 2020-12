Ulivieri consiglia Gattuso: "Napoli è una big, resta lì! Modulo? Sono cambiati i tempi..."

Renzo Ulivieri, allenatore e presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non possiamo avere più temi di gioco rigidi. Bisogna adottare un sistema di gioco, ma gli allenatori con la propria preparazione devono essere bravi a modificarlo. Ai tempi nostri le modifiche erano fatte quasi sempre per cercare di non far esprimere gli avversari, oggi invece sono fatti nell'ottica di far del male agli avversari, di attaccare meglio. Rinnovo Gattuso? Da questo punto di vista è intelligente e generoso perché pensa al lavoro suo e della sua squadra. Napoli è nei grandi club, quindi gli consiglierei di restare".