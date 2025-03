Ulivieri: "Vorrei fare questa domanda a Conte in conferenza"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calendario del Napoli non è difficile, ma nel campionato italiano va detto che non esistono partite facili. Scudetto al Napoli? Gli azzurri ci credono come prima, la classifica lo ha sempre detto.

Napoli-Fiorentina? Sarà una bella gara, ma bisognerà capire lo stato dei Viola. Dopo il viaggio in Grecia il recupero della Fiorentina potrebbe essere duro. Ritorno al 4-3-3 per Conte? Mi metto nei panni di voi giornalisti ed aspetto la prossima conferenza di Conte per fargli proprio questa domanda. Pizzul? E’ stato un grande, capitavo spesso dalle sue parti per raccontare con malinconia il passato. E’ stato una grande voce, non ha avuto la fortuna di raccontare un Mondiale vinto, ma ci ha raccontato tante cose dall’alto della sua altezza che non ci ha mai fatto pesare”.