Ulteriore crescita? Conte non ci sta: “Ma cosa vi aspettavate? Siamo già al massimo ed oltre!”

vedi letture

Si aspetta una crescita ulteriore anche nei finali di partita sofferti? E' una delle domande poste oggi ad Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Fiorentina. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli: "Fare di più significa essere da soli in testa, abbiamo fatto 41 punti, non so cosa vi aspettavate, cosa speravate, a volte me lo chiedo.

Stiamo tirando la macchina al massimo dei giri, mi sarò perso qualcosa io se alcuni si aspettavano di più, con tutto il rispetto. I ragazzi stanno andando oltre le proprie possibilità, le previsioni più ottimistiche, cosa possiamo chiedere di più a questi ragazzi?".