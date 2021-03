Valcareggi: "Mazzarri ha una gran voglia di allenare, accetterebbe un progetto pluriennale"

Nel corso di 'Radio Goal', Furio Valcareggi, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dimissioni di Prandelli? Cesare è una persona per bene, l’ha dimostrato già altre volte, perché nel calcio le dimissioni sono difficili. Qualcosa è successo, qualche problemone con qualche opinionista cattivo a Firenze c’è stato, però Cesare ha fatto ripartire la macchina dei viola. Vlahovic lo volevano mandare a fare le ossa in provincia, invece Prandelli l’ha lanciato, mentre con Iachini non giocava. Per me l’attaccante della Fiorentina sarebbe sempre titolare, ora vale più di 50mln, ha 21 anni ha fatto già 12 gol e adesso lo vogliono in tanti. Cesare ha pagato un po’ un insieme di cose, lui ha deciso di vivere a Firenze con la sua compagna, è nelle mie simpatie e l’ho sempre difeso. E’ un grande allenatore che ha ottenuto grandi risultati in Nazionale agli Europei e in Confederation Cup, poi in Brasile ai Mondiali ha fatto male e si è dimesso. Ha lasciato anche quando era al Galatasaray, ma non dimentichiamoci che se ne era andato quando era secondo in classifica. A volte Firenze è cattiva e lui l’ha pagata più del normale, perché la Fiorentina non retrocede. L’altro anno si ripartirà con un nuovo progetto, potrebbe anche venire Gattuso, non lo so.

Mazzarri? E’ in grandissima forma, ha una gran voglia di allenare. Ha un buon rapporto con De Laurentiis, non so se l’ha chiamato, sicuro accetterebbe solo un progetto pluriennale”.