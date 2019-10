Valcareggi: "Non ho visto bene il Napoli ma mi fido di Ancelotti, è cosciente delle potenzialità..."

Furio Valcareggi, procuratore sportivo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Ultim'ora: "Non ho visto bene il Napoli. Ancelotti non riesce a vincere e gioca così così. La squadra è solida ma la Juve è imprendibile e l'Inter con Conte è molto forte. Gli azzurri devono stare attenti perchè rischiano di staccarsi dalla vetta della classifica. Io di Ancelotti però mi fido. E' un maestro troppo abituato a vincere. Se dichiara determinate cose, vuol dire che è cosciente delle potenzialità del Napoli.



Ancelotti sa gestire bene queste situazioni? Ancelotti è molto diretto e sincero. Spiega quello che fa e convince chi ascolta. Bisogna non perdere terreno perchè Juve e Inter lasciano pochi punti per strada. La squadra di Sarri ha un organico pazzesco e ha una panchina imbarazzante.



Nazionale? Mancini ha una squadra molto forte, con tanta qualità. Spero che finalmente qualcuno possa vincere l'Europeo con la Nazionale italiana".