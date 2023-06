Valcareggi si sbilancia: “Italiano sicuramente non resterà alla Fiorentina”

L’agente e operatore di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Vincenzo Italiano

© foto di Federico De Luca

L’agente e operatore di mercato Furio Valcareggi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Vincenzo Italiano, uno degli allenatori accostati al Napoli come possibile erede di Spalletti: “Italiano sicuramente non resterà a Firenze. Ieri gli è stato chiesto venti volte se resta alla Fiorentina e non ha mai detto di sì, quindi vuol dire che non rimane. Ha fatto bene quest’anno alla Fiorentina, benissimo l’anno prima. Napoli? Non lo so”.