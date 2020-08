Varriale: "E' un mercato difficile, non sottovalutiamo l'importanza dei rinnovi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale: "Le parole di ieri di De Laurentiis sugli avvoltoi che vorrebbero i gioielli del Napoli, fanno parte della sua strategia di comunicazione che conosciamo bene. Bisogna riconoscere che è un mercato particolare vista l'emergenza Covid. C'è stata una mancanza di incassi, le pay tv hanno sospeso il pagamento di una trance importante. C'é una prospettiva futura ancora abbastanza incerta. Non avremo presto il pubblico negli stadi e quindi ci saranno meno soldi in cassa. Visto il quadro generale quest'anno è un mercato complicato".

Sul rinnovo du Zielinski: "Quando si fa il calciomercato a volte passano in secondo piano i rinnovi che invece sono dei nuovi acquisti a tutti gli effetti. Zielinski è giocatore molto forte e ancora giovane, dovrà raggiungere livelli ancora più alti, secondo me potrà arrivare a un livello continentale. Con questi rinnovi e l'acquisto di calciatori come Osimhen, De Laurentiis sta provando a rifondare la squadra dopo una stagione non all'altezza delle aspettative . Era una rosa ormai arrivata al capolinea, forse si doveva anticipare di un anno questa rifondazione".