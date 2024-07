Varriale: “Gilmour piace molto a Conte. Il Napoli se ha un obiettivo lo raggiunge”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista: “Brescianini e Gilmour? Il Napoli ha già fatto un’offerta per Gilmour che è stata rifiutata. Sicuramente c’è interesse nei confronti del ragazzo, vedremo come andranno le cose.

In questo momento di mercato bisogna essere cauti, il Napoli ha dimostrato che quando punta un obiettivo poi ci arriva. Gilmour piace molto a Conte, così come Brescianini, ma non sono gli unici profili che il Napoli sta osservando. Ci sarà una scelta ponderata dal mister, che sceglierà sicuramente degli ottimi vice per Lobotka e Anguissa”.