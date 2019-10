Varriale: "In Champions è difficile vincere fuori casa, domani il Napoli non potrà fallire"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il vice-direttore di Rai Sport, Enrico Varriale: "In Champions è difficilissimo vincere fuori casa, ma il Napoli domani non può fallire la gara. Vincere significa passare, pareggiare ti darebbe la chance di passare poi in casa e perdere complicherebbe i piani. E' uno degli appuntamenti più importanti. Infortuni? Oltre Mario Rui, Maksimovic e gli altri, c'è il mistero Ghoulam, aveva lavorato bene a Dimaro, ma sembra ancora lontano da quel giocatore straordinario che abbiamo visto. Il Napoli ha comunque i mezzi per far fronte a questo, il Salisburgo è una squadra forte fisicamente, ma giovane e può essere colpito".