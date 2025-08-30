Varriale: "Mercato Napoli molto positivo ma c’è un vuoto da colmare, se arriva lui è da 10 e lode”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Il Napoli ha reagito all’infortunio di Lukaku in maniera abbastanza rapida. La trattativa Hojlund si appresta alla conclusione positiva. Sulla vicenda ci sono state almeno 6-7 ricostruzioni. In questo momento si vede che per il mercato in Italia, soprattutto perché sono poche squadre a farlo, c’è una narrazione che viene alimentata per riempire pagine di giornale e trasmissioni. La cosa importante è che Hojlund arriverà al Napoli, poi dopo si vedrà se davvero c’è stato l’interessamento del Lipsia o se lo United o il calciatore hanno aumentato le loro richieste. Ho trovato positivo che ieri, nell’ultima fase della trattativa, ha partecipato anche Conte, che ha sgombrato qualsiasi dubbio sull’arrivo del danese. Ieri certamente i tifosi hanno visto in bilico un colpo importante di mercato.

Il mercato del Napoli finora è stato molto positivo, allo stato attuale c’è il vuoto da colmare per il vice Di Lorenzo e il vice Anguissa. Se la trattativa Juanlu non si è conclusa finora è difficile che si concretizzi negli ultimi giorni di mercato. Ma credo che il vero vuoto da colmare è quello del vice Anguissa, sul quale sai già che nel mese di gennaio non puoi contare. Al di là degli infortuni che possono capitare, proprio per questo motivo bisogna aspettarsi qualcosa in questo finale. Quindi, secondo me, il sesto centrocampista sarebbe una cosa buona e giusta portarlo alla corte di Conte. Mainoo? Se arriva è una roba senza precedenti. E’ uno di questi giocatori, che se cresce, si scrive allo stretto elenco di quei giocatori che possono essere generazionali. Lo United ha detto che non vuole farlo partire neanche in prestito, vediamo. Se arrivasse sarebbe un mercato da 10 e lode”.