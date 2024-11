Varriale: “Questo Napoli è destinato a durare di più rispetto a quello di Spalletti”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Credo che Napoli-Atalanta sarà una gara spettacolare, perché sono due squadre diverse che giocano un calcio diverso ma con tanta intensità e voglia. Di questo ciclo terribile ho sempre pensato che sia la partita più difficile per il Napoli.

Le parole di ieri di Conte? Le conferenze di Conte sono molto precise su quelli che sono i concetti che il tecnico del Napoli voglia veicolare. Ha ragione Conte quando dice che quando si vuole vincere qualcosa non vince mai un singolo ma tutta la squadra. Il +7 in classifica sulla Juve è merito dei giocatori, ma il collante è proprio Conte, ha sempre creato gruppi forti in ogni squadra dove è andato. E’ un fuoriclasse.

Quali sono i punti in comune tra questo Napoli e quello di Spalletti? Dal punto di vista tattico ce ne sono pochi, questo è un Napoli molto più verticale rispetto a quello che si basava più sul possesso palla. Esempio di questo gioco è stata la partita di San Siro. La similitudine è la mentalità del gruppo che non molla mai, quel Napoli dominava dovunque, questa squadra è molto più solida ma deve crescere ancora su tanti aspetti. Credo che questa squadra sia destinata a durare di più, se l’intesa tra Conte e De Laurentiis continuerà così si potrà vedere qualcosa di molto più durevole.

50mln offerti dal Galatasaray per Osimhen? I turchi fanno bene a provarci, ma non credo che il Napoli possa cederlo per quella cifra anche per la clausola di luglio che di 70-80mln. Comunque Osimhen in Turchia si sta rilanciando, magari il mercato sarà più movimentato in estate e il Napoli potrà monetizzare di più”.