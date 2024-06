Varriale su Di Lorenzo: “Se vuole partire è giusto lasciarlo andare, ma non dove dice lui"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Enrico Varriale ha parlato del caso Di Lorenzo.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Enrico Varriale ha parlato del caso Di Lorenzo: “Penso che prima di tutto bisognerebbe conoscere la decisione alla base che ha portato Di Lorenzo a voler lasciare il Napoli. Ho sempre in mente quello che successe quando Quagliarella andò alla Juventus, furono tanti a criticarlo, poi dopo si scoprì che erano motivi personali dolorosissimi. Ora non sappiamo perché di Lorenzo vuole andare via, ci sono state delle ipotesi ma la spiegazione definitiva la può dare solo il giocatore, se riguardasse qualcosa di personale lo sapremmo solo tra qualche anno.

Per quanto sia stata dolorosa l’ultima stagione, credo che da professionista Di Lorenzo abbia il diritto e il dovere quello che Conte gli dirà. Avendo modo di parlare con i calciatori, tutti quelli che hanno avuto Conte come allenatore sanno che devono lavorare molto, ma dopo migliorano tutti, il giovane e quello che si deve rilanciare. Se poi Di Lorenzo dice che vuole andare via perché si sente incompatibile con l’ambiente, è giusto lasciarlo andare perché è meglio non avere un giocatore scontento. Ma avendo ancora 4 anni di contratto e il pallino in mano ce l’ha De Laurentiis. Non è Conte non convince il giocatore e Di Lorenzo va dove dice lui. Deve portare soldi e contropartite importanti. Sento parlare di un interessamento della Juventus, se ci fosse uno scambio con Chiesa i tifosi del Napoli potrebbero starci”.