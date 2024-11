Varriale su Raspadori: "Non è solo lo schema. Se fosse in gran forma mica Conte lo penalizzerebbe"

vedi letture

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Vice McTominay? Folorunsho o Raspadori dipende dalla partita. Raspadori ve lo ricordate nell'anno di Spalletti? Era in panchina e segnò un gol importantissimo contro lo Spezia in una partita che non si sbloccava. E poi ha sempre avuto quel ruolo a cavallo tra campo e panchina che sicuramente lo vedeva più all'interno dei campi.

La realtà è che quest'anno sta entrando poco, perché sugli esterni ha dimostrato di non essere nel suo mare, lui è un giocatore che deve giocare al centro e a ridosso della punta, partendo da trequarti o ancora più arretrato da centrocampista avanzato. Raspadori secondo me si deve un po' aiutare anche lui, nel senso che l'allenatore li vede durante la settimana, se Raspadori ha un particolare stato di forma non è che viene penalizzato perché non rientra negli schemi. Si è deprezzato? Il giocatore in questo momento in nazionale ha dimostrato di avere dei colpi importanti, poi è chiaro che non giocando tutte le domeniche titolare può essere meno appetibile sul mercato, però a me risulta che ha tanti estimatori tra cui De Zerbi. Se dovessi dire una possibile destinazione di Raspadori in futuro, io spero che rimanga a Napoli perché è un ragazzo perbene e molto serio e professionale, però io credo che una delle possibili destinazioni potrebbe essere proprio all'estero al Marsiglia. Perché Raspadori è stimatissimo da De Zerbi, come è stimatissimo dall'Atalanta e dalla Juve".