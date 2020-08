Varriale sul ritorno agli stadi: "Li vorremmo vedere pieni, ma..."

Nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro i tifosi sono tornati a frequentare lo stadio dopo il divieto per il Covid 19. Sarà possibile far tornare gli spettatori anche nell'imminente nuovo campionato di Serie A. Risponde al quesito il giornalista Rai, Enrico Varriale, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "E' un argomento scivoloso per quello che è successo quest'estate, per esempio nelle discoteche. La prudenza non è mai troppa, credo che gradualmente si possa provare a gestire con oculatezza come si sta facendo in questi giorni nel ritiro azzurro in Abruzzo. Certo è un po' più facile far arrivare mille persone in uno stadio da 7 mila invece che 10 mila in uno da 50 mila. Tutti vorremmo vedere gli stadi pieni, io ero all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus e lo stadio vuoto era una roba spettrale".