Venerato chiarisce: "Sfogo Gattuso non per le critiche, ma contro fake news e offese!"

Nel corso di Goal Show su Piùenne, il giornalista Ciro Venerato ha chiarito il motivo dello sfogo di Gattuso sulla piazza: "Gattuso rispetterà sempre il diritto di critica, ci mancherebbe, ma un conto è la critica ed un conto è che deve rinunciare al cartellino di allenatore o le fake news su un esonero, giornalisticamente falso. Poi si è espresso male, usando toni che non gradisco, così come lo dissi per De Laurentiis. Ma mettiamoci anche nei panni di una persona che sta anche poco bene, che ama il suo lavoro, ma viene messo alla berlina senza un perché .Si può e si deve criticare, ma non si può sentire che sta per essere allenato o che deve stracciare il tesserino. La stampa si sente parte lesa, ma anche la stampa deve dare le notizie in un certo modo! C'è chi fa bene questo mestiere, stando un giorno al telefono per trovare le notizie..."