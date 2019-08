Venerato su Icardi: "Wanda non ha detto tutta la verità. Fiorentina-Napoli? Arbitri possono sbagliare..."

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in 'Microfono Aperto': "Icardi? Al 90% quello che ha detto Wanda è realistico, ma sulla risposta in chiave juventina è stata meno diplomatica, perché le cose non stanno come ha detto: lei qualche mese fa ha parlato con la Juve e ha dato disponibilità, ma Paratici non gli ha mai garantito nulla. La verità quindi è che Icardi ha detto no a tutti tranne che alla Juventus.

Errori Fiorentina-NapolI? Se uno dovesse pensare che gli arbitri indirizzino il campionato, può tranquillamente occuparsi di hockey su prato. L'unica cosa è che in Italia, al contrario dell'estero, c'è una condizione psicologica arbitrale che spesso porta ad aiutare le grandi per una sorta di prestigio. Detto questo, un arbitro può tranquillamente sbagliare".