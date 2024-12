Venezia, Di Francesco a Dazn: "Non posso lamentarmi, la prova c'è stata! Ho usato il piano B"

vedi letture

Dopo l'impresa sfiorata contro il Napoli, DAZN ha intervistato Eusebio di Francesco. Il tecnico del Venezia è sembrato comunque soddisfatto, nonostante la sconfitta di misura per 1-0 contro l'attuale capolista della Serie A: "Eravamo partiti con un'idea tattica, ma avevamo un piano B da usare. L'abbbiamo applicato dopo il quindicesimo minuto. La squadra ha trovato equilibrio, ci siamo abbassati un po' troppo prima del rigore mentre poi abbiamo trovato le giocate giuste. Siamo stati bravi tra il finale del primo tempo e l'inizio della ripresa. Non posso lamentare nulla ai giocatori".

Sulla prestazione di Stankovic e la scelta di preferirlo a Joronen. "Sono caratteristiche differenti dei due portieri. Stankovic deve avere consapevolezza dei propri mezzi: davanti a sè ha un futuro importante. Sta soddisfando le richieste mie e di quelle dell'allenatore dei portieri. Oggi ha fatto la differenza ed è stato bravo".

Il ruolo di Oristanio è sempre più centrale. "I giocatori offensivi sono quelli che devono determinare le giocate, saper puntare e calciare in porta. Lui e Yeboah hanno queste caratteristiche. Giocatori come loro devono accendere le partite, come fanno Kvara, Neres e Politano nel Napoli. Gli esterni devono puntare e cambiare gli equilibri della gara".