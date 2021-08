Venezia, Di Mariano: "Ho giocato con Di Lorenzo, vederlo a questi livelli non ha prezzo"

Francesco Di Mariano, attaccante del Venezia, ha parlato della nuova stagione di Serie A che attende i lagunari e il suo possibile esordio di domani contro il Napoli ai microfoni de La Nuova Venezia: "Sto cercando di pensarci il meno possibile, per rimanere concentrato. Provo un misto tra emozione e tensione, perché la prima partita in Serie A è qualcosa di speciale, figuriamoci viverla in uno stadio come questo. Ma certe situazioni, ed emozioni, possono pure essere utili per rendere al meglio. La Serie A è un desiderio di ciascun calciatore. Sai che sei ai massimi livelli in uno dei campionati più importanti al mondo. Mi vengono ora in mente i ricordi di quando in strada giocavo a Palermo con gli amici, e mi chiedevo se mai un giorno ce l'avrei fatta. Beh, ora ci sono arrivato, sono carico, ma so che l'emozione nel tunnel che porta al campo sarà enorme.

Di Lorenzo? E' vero, con Di Lorenzo ho giocato assieme in Serie C. Vederlo a questi livelli, così giovane, e oltretutto fresco campione d'Europa con l'Italia non ha prezzo. E' un esempio di come, con il lavoro e il talento, le cose possano cambiare in poco tempo in meglio. Sono felice per lui e sarà bello rivederlo. Poi, certo, il Napoli ha grandi campioni che vanno ammirati, ma anche sfidati in campo con coraggio. Saremo undici contro undici e con pallone solo.

Pronostici? E' normale che si parta sfavoriti e ci mettano in fondo alla classifica, ma anche la scorsa stagione accadde lo stesso, e invece siamo stati promossi. Ovvio che non possiamo ambire allo scudetto, adesso, ma certamente alla salvezza. Poi, spero di ampliare la mia collezione di maglie, quest'anno. La prima che vorrei? Quella di Insigne. Poi, sarebbe anche bellissimo poter segnare in A, ci proverò".