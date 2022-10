Ventola incredulo: “Ma che gol ha fatto Osimhen? Mamma mia”

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch

L’ex attaccante tra le altre dell’Inter, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch: “Ma che gol ha fatto Osimhen? Mamma mia bellissimo! Il Napoli ha meritato la vittoria con la Roma, non sono d’accordo con quanto detto da Mourinho. Inoltre ritengo che gli allenatori delle prime quattro in classifica siano in questo momento i migliori in Italia”.