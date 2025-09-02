Ventola su Anguissa: “A 25 anni chi lo conosceva? Chi l'ha preso è stato un fenomeno!”

vedi letture

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato di Frank Zambo Anguissa: "Quando hai questi compiti, sei in fiducia. Ad un centrocampista è richiesto molto il sacrificio. Non è un attaccante, però quando sai che puoi partecipare spesso e far gol, andare in area, uno gioca ancora più con prospettiva del gol.

E’ incredibile, comunque chi l'ha preso dal Fulham è stato un fenomeno, perché fino a 25 anni questo chi lo conosceva? A prescindere dai compiti differenti con gli allenatori, questo fa bene con tutti gli allenatori da quando è venuto a Napoli. Quindi il giocatore c'è".