Ventola su Anguissa: “A 25 anni chi lo conosceva? Chi l'ha preso è stato un fenomeno!”
TuttoNapoli.net
Nel corso di "Viva el futbol", l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato di Frank Zambo Anguissa: "Quando hai questi compiti, sei in fiducia. Ad un centrocampista è richiesto molto il sacrificio. Non è un attaccante, però quando sai che puoi partecipare spesso e far gol, andare in area, uno gioca ancora più con prospettiva del gol.
E’ incredibile, comunque chi l'ha preso dal Fulham è stato un fenomeno, perché fino a 25 anni questo chi lo conosceva? A prescindere dai compiti differenti con gli allenatori, questo fa bene con tutti gli allenatori da quando è venuto a Napoli. Quindi il giocatore c'è".
Pubblicità
Le Interviste
Trevisani: "Erano davvero ingiocabili, ma l'Inter non è la più forte. Portata a quel livello da Inzaghi"
Copertina Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com