Ventura: "Che mercato del Napoli! Ora ha due squadre, ma serve gestire bene i campioni"

Gianpiero Ventura, ex allenatore della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia. Tra i vari temi, il tecnico di Genova ha parlato anche della corsa Scudetto in Serie A: “Il Napoli ha fatto un grande mercato, merito di Conte che ha convinto De Laurentiis. Ora il Napoli ha due squadre, ma bisognerà gestire campioni come De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa. Le altre hanno più incognite: il campionato sarà interessante, anche per i cambi in panchina, da Allegri al Milan a Gasperini alla Roma, fino a Chivu all’Inter".

Sulla Nazionale guidata da Gennaro Gattuso: "Serve cambiare sistema, altrimenti sarà difficile ambire a risultati importanti. Dopo il trionfo del 2006 sono arrivate due eliminazioni ai gironi e due mancate qualificazioni ai Mondiali. La rosa di allora era molto più forte. Dobbiamo capire come fare il salto di qualità: oggi, se in una scuola calcio si fanno due allenamenti senza partita, scoppiano polemiche. È un problema culturale. Under 23? Ogni anno ci sono giocatori di qualità, ma il problema è che questo non può essere l’ultimo step prima della prima squadra. Il passaggio alla Serie A richiede un confronto fisico diverso: le realtà Under 23 hanno senso, perché in Primavera il livello di intensità è molto più soft".