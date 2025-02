Ventura: "Elmas non lo scopriamo oggi. Un fuoriclasse già ammirato nel Napoli di Spalletti"

Giampiero Ventura, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato del Torino e dei motivi dell'ascesa di Samuele Ricci: "Più di uno. È un giovane serio e professionale: tutti i tecnici lo vorrebbero allenare. Sul piano tattico, osservo come abbia saputo indossare abiti diversi a seconda delle esigenze. A Empoli giocava da regista arretrato? Sì, il classico metodista. Poi a Torino ha trovato Juric a chiedergli di incollarsi sull’avversario diretto e lui disciplinatamente si è applicato correndo e rincorrendo per tutto il campo. Oggi con Vanoli è più libero, non deve sfiancarsi nei rientri ma agire con i movimenti e la mentalità del centrocampista puro, della mezzala. Completo, decisamente completo.

Adams? Bisogna premettere che trovare un altro Zapata non era semplice in questa sessione invernale e difatti una volta resisi conto di questa grande difficoltà in società sono andati su altre figure, vedi Elmas attaccante esterno di grande valore. Adams ha dimostrato di avere colpi e temperamento e quindi sta interpretando in maniera convincente il suo compito, fermo restando che aspetto sempre Sanabria. Non conosco le cause di questa flessione ma credo ancora in lui».

Elmas? E qui non scopriamo niente, è un fuoriclasse già ammirato nel Napoli di Spalletti. Una garanzia assoluta. Maripan leader? Ne ha tutte le caratteristiche: in difesa il comandante sembrava Coco e invece il cileno alla distanza ha saputo imporsi. È di sicuro un tipo da Toro".