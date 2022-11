Ventura: “Il Napoli si giocherà in 9 giorni la possibilità di chiudere il campionato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale Italiana.



Retroscena con Spalletti o con altri allenatori? "Luciano è stato mio giocatore e quando ha avviato la sua carriera ci siamo sentiti. Sono felice per il momento straordinario che sta vivendo, ognuno va avanti con le proprie idee e il proprio credo. Ho altri retroscena, ma non da raccontare. Il confronto con i colleghi consente di crescere e di effettuare passi in avanti".

L'anno giusto per Spalletti per rimuovere l'etichetta di non vincente? "Le etichette fanno parte della nuova generazione. Il Napoli è una squadra che diverte, una delle poche in Serie A e in Europa. Qualitativamente la rosa azzurra è di altissimo livello. Un plauso, inoltre, alla società per aver rinfrescato la rosa ed aver rafforzato lo spogliatoio con calciatori di livello assoluto. Mai come quest'anno un'occasione simile può capitare. Alla ripresa della Serie A, il Napoli dovrà affrontare Inter, Samp e Juve: in questi nove giorni la squadra si giocherà la possibilità di chiudere il campionato. Se non dovesse centrare risultati positivi, sfrutterà ugualmente il vantaggio conquistato sulle rivali. È stato effettuato un passo in avanti gigantesco dal punto di vista della maturità e della consapevolezza, aspetto fondamentale per vincere alla lunga. Anche se non si è mai visto un Mondiale d'inverno, una follia assurda, resta un grande avvio di stagione per il Napoli".

Squadre italiane che stanno deludendo le aspettative? "Darei un voto altissimo al Milan per la rosa poco competitiva, ma per il campionato che sta disputando. Resta la migliore delle inseguitrici, merita un plauso. La Juve è un caso a parte: da un lato sono mancati calciatori importanti come Chiesa e Pogba, ma fino ad oggi ha sofferto tanto. Tutti cavalcano le sei vittorie consecutive e sarà più competitiva rispetto all'inizio di stagione, ma sarà difficile gareggiare per il titolo con il Napoli".

De Laurentiis ripeterà con il Bari l'impresa realizzata con il Napoli? "Tanto dipendere dalle scelte sul mercato e dalle decisioni societarie. Una delle due società sarà ceduta quando i pugliesi raggiungeranno la Serie A, di fronte a questo scenario sarà effettuata una decisione economica. Il Bari ha un potenziale mostruoso, i numeri raggiunti con il pubblico sono molto elevati. Sarà una bella scelta per De Laurentiis, il quale potrebbe divertirsi da una parte ed incassare dall'altra. Spesso le società sono criticate, ma quest'anno è necessario fare un plauso al Napoli e all'operato di Giuntoli per avere incrementato il valore della rosa".