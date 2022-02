Ventura pessimista: "Salernitana, se perdi con lo Spezia è finita per la salvezza"

Giampiero Ventura ha parlato della corsa salvezza alla Gazzetta dello Sport: "Genoa e Salernitana sono profondamente diverse dopo il mercato ma poi va tutto verificato sul campo. Fare mercato non porta punti. Comunque tutto è ancora possibile per tutti. La Sampdoria? Forse ha inciso il caso Ferrero. Giampaolo torna in un ambiente in cui ha già fatto bene e sentirà meno pressioni ma la Samp deve stare molto attenta. Il Cagliari? Se per due anni di fila, con quella rosa, hai così tanti problemi, qualcosa non va. E non riguarda l'aspetto tecnico. La Salernitana? Può farcela ma dipende molto da lunedì: se batte lo Spezia è in corsa, se perde è finita".