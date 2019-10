Ventura punge: "Ancelotti diceva che era un mercato da dieci a lode, ma ora è già a 6 punti dalla Juve"

Giampiero Ventura, tecnico della Salernitana ospite di Radio Anch'io lo Sport, ha parlato del momento del Napoli, squadra che aveva anche allenato ai tempi della Serie C: "Per me era un punto interrogativo, per me aveva fatto un passo indietro perché arrivato a 20 punti dalla Juventus. Ancelotti conosce meglio la sua squadra, ha fatto un mercato importante, ha detto che è un mercato da dieci e lode quindi condivideva gli acquisti. È prematuro, ma non mi aspettavo sei punti di distanza dopo sette giornate di campionato. Non sono tantissimi, ma nemmeno pochi, perché al di là della vittoria contro l'Inter, ho idea che i giocatori della Juventus, piano piano, si siano calati nel modo di giocare di Sarri".