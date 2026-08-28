De Biasi esalta Allegri: "Napoli in una botte di ferro! Con lui si giocherà lo Scudetto"

vedi letture

Gianni De Biasi tesse le lodi di Massimiliano Allegri, definendolo una garanzia per il Napoli. E poi parla anche di Inter, Roma e Juventus.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Gianni De Biasi, ex commissario tecnico Azerbaigian: “L’Inter è la favorita, ma subito dopo metto il Napoli come seconda forza del campionato italiano che se la gioca in maniera importante con l’Inter. Chivu ha la possibilità di gestire l’ambiente interno ed esterno, è discretamente preparato, è intelligente e non cade nelle provocazioni. Poi, sul campo ha dimostrato di lavorare bene. Nel Napoli c'è Allegri che è una garanzia dal punto di vista dell’esperienza, sa calarsi nelle realtà e tirare fuori il massimo dai calciatori per cui gli azzurri sono in una botte di ferro.

Poi, ci sta che la Roma faccia cose meravigliose, mentre la Juventus non mi convince ancora. Voglio vederla ancora perchè Spalletti è bravissimo, ma non sono convinto di tutto il resto. Il Como può giocare molto sull’entusiasmo e l’allenatore è bravissimo, lui mi piace molto per come comunica, per come prepara la squadra e per come si cala in una realtà nuova e stimolante ma che gli porterà via qualcosa. Certo, la rosa è stata allargata e migliorata, ma è impegnata su più fronti, ma non è più una sorpresa".