Vergara, lo scopritore: “Può trovare spazio senza Anguissa, ma deve crescere e va tutelato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il presidente della scuola calcio “Lodi” Salvatore Lodi, tra gli scopritori di Antonio Vergara: “Dopo le parole di Conte mi aspettavo di vederlo più spesso in campo, invece sempre i soliti tirano la carretta. A questo punto spero che se dovesse trovare spazio a causa dell’infortunio di Anguissa non si scarichino le responsabilità su questo ragazzino.

Antonio è un ragazzo che deve crescere, deve essere tutelato e coccolato. È patrimonio del calcio italiano e non solo del Napoli. Io ho lavorato 20 anni con Corsi e penso che bisognerebbe prendere un po’ esempio da una piazza come Empoli. Serve coraggio e gli attributi per far giocare i giovani. Se sono bravi devono trovare spazio ed essere messi alla prova”.