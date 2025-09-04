Vergara: "Ruolo? Più avanzato, ma dentro al campo. Ma se Conte vuole vado anche in porta"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc e nel corso dell'intervista si è soffermato anche sul suo ruolo preferito: "Mi piace giocare più avanzato, però dentro al campo. Mi piace avere la libertà di andare a destra e a sinistra, piuttosto che avere i piedi sulla linea. Ma ovviamente sono a disposizione del mister: anche in porta, anche come terzino (ride ndr).

Prime due partite? Era importante ripartire da dove avevamo interrotto, soprattutto se sei campione d'Italia. Dovevamo dimostrare di poter portare questo scudetto e così stiamo facendo in questo avvio di stagione. La maglia azzurra per me è una seconda pelle. Giocare con questi colori significa "casa"".