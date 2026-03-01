Verona, Akpa Akpro: "Era finita prima del gol, fosse capitato a noi l’arbitro avrebbe fischiato la fine"
TuttoNapoli.net
Akpa Akpro, difensore del Verona autore del momentaneo gol del pareggio contro il Napoli, ha commentato la rete vittoria di Lukaku al termine del match perso 2-1 contro gli azzurri: “È davvero un grande peccato. Siamo riusciti a pareggiare ma alla fine abbiamo subito il loro gol che è valso la vittoria.
Era già finita la partita quando Lukaku ha segnato, se fosse capitato a noi l’arbitro avrebbe fischiato la fine. Dobbiamo però continuare così. A Verona sto bene, questa è una stagione molto difficile. Non penso al futuro, vedremo a maggio”.
Pubblicità
Le Interviste
Verona, Akpa Akpro: "Era finita prima del gol, fosse capitato a noi l’arbitro avrebbe fischiato la fine"
Copertina LiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..." di Davide Baratto
Le più lette
1 Vergogna a Verona, la denuncia dell’inviato di Radio Tutto Napoli: “Bersagliato di insulti e non posso uscire…”
2 Da 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Da 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Vergogna a Verona, la denuncia dell’inviato di Radio Tutto Napoli: “Bersagliato di insulti e non posso uscire…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com