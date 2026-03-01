Verona, Akpa Akpro: "Era finita prima del gol, fosse capitato a noi l’arbitro avrebbe fischiato la fine"

Akpa Akpro, difensore del Verona autore del momentaneo gol del pareggio contro il Napoli, ha commentato la rete vittoria di Lukaku al termine del match perso 2-1 contro gli azzurri: “È davvero un grande peccato. Siamo riusciti a pareggiare ma alla fine abbiamo subito il loro gol che è valso la vittoria.

Era già finita la partita quando Lukaku ha segnato, se fosse capitato a noi l’arbitro avrebbe fischiato la fine. Dobbiamo però continuare così. A Verona sto bene, questa è una stagione molto difficile. Non penso al futuro, vedremo a maggio”.