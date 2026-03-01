Cesarano: "Sono preoccupato! A Verona mi è sembrato un allenamento congiunto"

vedi letture

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha commentato la vittoria del Napoli a Verona: "La prestazione non è piaciuta a nessuno e ci ha perfino provocato disagio durante la stessa partita, perché non riuscivamo a spiegarci come mai questa squadra non sentisse, non avvertisse l’impegno. Forse perché è arrivato il gol dopo 120 secondi e si è adagiata questa squadra. I giocatori hanno pensato di portare in porto una vittoria facile, però in questo finale di campionato nessuna partita sarà facile. È bene che se lo mettano in testa tutti. Voi lo sapete, io sono un estimatore del lavoro di Conte, ma mi ha sorpreso che durante la partita non ha saputo leggere dei momenti. Ha inserito un po’ tardi Lukaku, il panterone ha salvato la serata. La zampata salva la serata, ma non salva la partita e non salva le prossime undici partite.

Io sono preoccupato. Ho recepito un allarme che questa squadra ha dei blackout inspiegabili e se tu hai il blackout col Torino o con Lecce le perdi tutte e due. Quindi poiché è vitale qualificarsi in Champions per il futuro del Napoli, ma soprattutto mostrare bel gioco e riscattare un’esclusione della Champions così mortificante. E non voglio dire la Coppa Italia, perché ha i rigori, ma anche la Coppa Italia non dovevi arrivare ai rigori, devi giocare bene, devi metterci l’anima. E tutti, anche in condizioni menomate come sta adesso, non puoi subire dal Verona due, tre situazioni, il gol, tremare su un calcio d’angolo, l’uscita di Meret. Cioè voglio dire non è possibile che il Napoli sfoderi questo tipo di prestazione. Per me non è manco una prestazione, mi è sembrato un allenamento congiunto".