"Bergomi impazzì contro un tifoso del Napoli", il racconto di Caressa

Fabio Caressa, conduttore e telecronista Sky, nel corso di "PoretCast", podcast dell'attore comico Giacomo Poretti, ha raccontato un episodio accaduto nella tribuna stampa dello stadio Diego Armando Maradona, mentre era insieme all'ex calciatore e opinionista Sky Beppe Bergomi.

"A Napoli il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente della tribuna. Quindi succedono cose divertenti. Esempio: azione in area di rigore? C'è sempre chi urla: 'Non era rigore?' E magari prendono il monitor della telecronaca, se lo girano... Un giorno un signore elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e comincia ad urlare: "Siete contro Napoli, me**a!". Beppe Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: "'Che c**o vuoi?"".