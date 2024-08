Verona, Kastanos verso il Napoli: "Avversario forte, ma avremo il loro stesso entusiasmo"

Nella conferenza stampa di presentazione, il centrocampista del Verona Grigoris Kastanos ha parlato anche della sfida al Napoli. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tggialloblu.it.

Ti sei presentato bene insieme a Livramento e Tengstedt, con una bella azione che ha portato al goal contro il Cesena... “Siamo arrivati da pochi giorni, ci stiamo ambientando con i nuovi compagni di squadra. L’obiettivo per noi è sempre quello di fare il massimo in campo”.

Puoi giocare sia nei tre davanti sia in mezzo al campo, hai una duttilità che può essere utile alla causa... “Ho sempre giocato in tanti ruoli in carriera, e questo mi ha sempre fatto crescere anno dopo anno. Sono a disposizione del mister e darò il 100% in qualsiasi parte del campo dovesse servire, come ho sempre fatto”.

Che Napoli vi aspetta? "Ci aspetta una squadra forte, che ha vinto lo scudetto due anni fa. Una squadra che ha cambiato allenatore da poco e avrà grande entusiasmo, come lo avremo anche noi. Entreremo in campo per fare la nostra partita”.

Perché hai voluto proprio il Verona? “Ho scelto il Verona perché ho percepito subito la fiducia della società, del Direttore e del mister. Volevo restare in Serie A e l'Hellas mi ha dato questa grossa opportunità, che voglio sfruttare al massimo tutti i giorni. Devo lavorare bene per ottenere il posto in squadra, ma soprattutto per fare bene, sia per gli obiettivi della società sia per quelli personali”.

Che cosa vi ha lasciato come insegnamento la gara contro Cesena? Da cosa bisogna ripartire? "Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo imparare a conoscerci tra noi giocatori. È arrivato anche un mister nuovo per tutta la squadra, questa è una nuova avventura. Stiamo lavorando giorno dopo giorno per capire i principi del mister. Contro il Cesena abbiamo sbagliato atteggiamento e questo non deve succedere più. Adesso dobbiamo pensare all’importante gara di domenica, dobbiamo guardare avanti”.