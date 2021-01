Verona, Silvestri a Sky: "Napoli formidabile, se in giornata è pericoloso per tutti!"

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, a pochi minuti dalla sfida interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dovremo essere molto attenti perché il Napoli se è nella giornata giusta è pericoloso per tutti. Dovremo essere super concentrati. La fase difensiva è una fase molto importante per noi, siamo sempre molto concentrati. La voglia di non prendere gol è diventata la nostra caratteristica tutti i giorni".